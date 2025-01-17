Москва, 17 января, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Иностранные спортсмены завидуют соревнованиям, которые проводятся в России. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть. И они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят», — отметила она.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Вяльбе заявила, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года, только если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вернёт России квоты на соответствующее участие.

29 сентября в пресс-службе FIS проинформировали, что отстранение российских и белорусских лыжников от международных соревнований по-прежнему остаётся в силе. Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных федерацией.