Москва, 16 декабря, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Если Международный олимпийский комитет (МОК) хочет следовать западной повестке и быть «толерантным», то ему следовало бы создать отдельные соревнования для трансгендеров, а не пускать мужчин в женский спорт, заявила в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой глава Федерации лыжных гонок России, 14-кратная чемпионка мира и трёхкратная обладательница золота Олимпийских игр Елена Вяльбе.

ИА Регнум Елена Вяльбе

Так, на прошедшей летом в Париже Олимпиаде разгорелся скандал с алжирским боксёром Иман Хелиф. Его ранее не допускала до соревнований Международная федерация бокса, так как спортсмен провалил гендерный тест. Однако МОК разрешил Хелиф участвовать в женских олимпийских соревнованиях. В итоге Хелиф предсказуемо завоевал золото, весьма быстро одолев всех соперниц.

«Я не знаю, зачем это надо. И не только в спорте. Бог создал женщину и мужчину, а всё остальное — от лукавого. Если западный мир принимает эту повестку, то и МОК её должен принимать. Другое дело, раз уж вы хотите быть толерантными, почему нельзя сделать отдельные соревнования для трансгендеров? У них будут свои зрители. Пусть делают всё, что хотят… Вот сейчас все говорят об этом боксёре. боксёрше. Мужчина, на 100%, уже даже не стоит шутить на эту тему. Он просто избил девчонок и гордым поехал домой. Но когда в фигурном катании или в художественной гимнастике мужчины соревнуются с женщинами, они же смотрятся просто смешно. Это катастрофа», — высказалась Вяльбе.

Глава ФЛГР указала, что МОК ничего не создаёт, а только разрушает.

«Все занимаются какой-то фигнёй, вместо того чтобы подумать о будущем», — подчеркнула она.

Вяльбе отметила, что даже в России есть люди, которые поддерживают трансгендеров. По мнению главы ФЛГР, если бы 40 лет назад какой-нибудь мужчина решил объявить себя женщиной, это можно было бы счесть чем-то весьма смелым, но всё это вызывало смешки.

«Мы, конечно, хихикали, но уже 10 лет назад эта проблема была. И это несмешно. Пока всё притихло. Но если мы будем к ним относиться толерантно, они снова поднимут головы», — подчеркнула Вяльбе.

*ЛГБТ — запрещённое в России экстремистское движение.

Полное интервью Елены Вяльбе читайте на сайте ИА Регнум.