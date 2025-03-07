Москва, 7 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что она полностью прошла круг, который ей показали организаторы шоу-эстафеты, состоявшейся 6 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Максим Богодвид/РИА Новости Елена Вяльбе

В шоу-гонке принимали участие действующие спортсмены, тренеры, сервисмены и дети. В ней победила команда, в которой гонку завершала глава ФЛГР. Позднее в интернете появились сообщения о том, что Вяльбе якобы срезала часть дистанции.

По словам трехкратной олимпийской чемпионки, на этом этапе гонки у женщин был свой круг, по которому она двигалась в одиночку, потому что вторая женщина‑тренер не стала принимать участия в эстафете.

«У меня был свой круг, который мне до этого показали организаторы соревнований», — заявила Вяльбе в беседе с «Матч ТВ», отвечая на вопрос о том, срезала ли она часть дистанции в ходе гонки.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил о готовности занять пост руководителя ФЛГР. Он также пообещал навести в федерации порядок и за три дня сделать «лыжи стерильными, блестящими и профессиональными».

Губерниев раскритиковал работу ФЛГР по организации чемпионата России в Казани. В числе прочего он назвал действия судей, как и отношение к зрителям, безобразными. В федерации в ответ заявили, что претензии комментатора к судьям обусловлены незнанием правил лыжных соревнований.