Москва, 29 апреля, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не отвечает на звонки и сообщения после того, как дом его родителей в Брянской области был разрушен в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Елена Вяльбе

«Саша не ответил мне на звонок, как и на сообщение, я общалась с родителями. Мне сложно что-то комментировать и делать громкие заявления, не очень этого хотела», — сообщила Вяльбе на пресс-конференции.

Она рассказала, что находится на связи с отцом лыжника Александром Большуновым — старшим и его матерью Светланой.

«Это жуткая трагедия, но я не очень понимаю, как это комментировать», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, дом родителей российского лыжника попал под удар при обстреле Вооруженными силами Украины территории Брянской области днем 25 апреля. После попадания осколочного боеприпаса ВОГ начался пожар, постройки полностью сгорели.

Родители олимпийского чемпиона проживали в селе Подывотье Севского района. Отец спортсмена подтвердил, что все члены семьи успели покинуть дом.

Ранее семья спортсмена долгое время не хотела покидать родные места, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ и попытки украинских военных зайти в населенный пункт.

Также Большунов-старший отметил, что его сыну больно от того, что дом, где начиналась его спортивная карьера, разрушен украинскими формированиями. Он сообщил, что снаряд попал в середину дома, здание полностью разрушено, всё сгорело.