Материалы с тегом «Байконур»
С Байконура стартовала ракета с кораблём «Прогресс МС-26»
Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая 15 февраля с Байконура, вывела грузовой корабль «Прогресс МС-26» на околоземную орбиту. 17 февраля корабль пристыкуется к Международной космической станции. Трансляцию события ведёт «Роскосмос». Стыковка с МКС ожидается в 09:12 мск 17 февраля. Всего корабль пробудет...
15 февраля 2024
Вора на КамАЗе задержали на стартовой площадке легендарной ракеты «Энергия»
Уголовное дело возбудили в отношении вора, который пытался вывезти на КамАЗе 200 кг кабеля со стартовой площадки сверхтяжёлой ракеты «Энергия», на которой осуществлялись пуски знаменитого советского космического корабля «Буран». Как рассказал источник ИА Регнум, гражданина Казахстана задержали с...
10 октября 2023