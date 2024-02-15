Москва, 15 февраля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая 15 февраля с Байконура, вывела грузовой корабль «Прогресс МС-26» на околоземную орбиту. 17 февраля корабль пристыкуется к Международной космической станции. Трансляцию события ведёт «Роскосмос».

GuillaumePreat Орбита

Стыковка с МКС ожидается в 09:12 мск 17 февраля. Всего корабль пробудет в космосе 180 суток.

Он доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

На «Прогрессе МС-26» также полетит аппаратура для нового научного эксперимента «Орбита-МГ» по созданию системы мониторинга, которая будет искать трещины и другие негерметичности в корпусе станции.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыковался от служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) после полугода полёта в её составе, сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

Корабль отчалил от МКС в 05:09 мск. В 08:17 мск планируется включение двигателя «Прогресса МС-24» на торможение для сведения с орбиты, в результате корабль войдёт в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана.

«Прогресс МС-24» запустили с космодрома Байконур 23 августа 2023 года ракетой-носителем «Союз-2.1а».