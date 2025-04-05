Астана, 5 апреля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Четырех французов задержали при попытке проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Об этом 5 апреля заявил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Марина Лысцева/ТАСС

«У задержанных не было при себе документов, которые разрешали бы им находиться на территории Байконура», — отмечается в материале.

По данным источника, граждане Франции рассказала, что просто хотели посмотреть на носитель «Энергия», однако были задержаны сотрудниками полиции раньше, чем смогли сфотографировать или снять на видео объект. На иностранцев также составили протоколы за нарушение пропускного режима космодрома.

Как передавало ИА Регнум, на Байконуре не впервые задерживают иностранных граждан, пытающихся попасть на космодром. Предыдущая попытка состоялась 2 апреля, когда четверо иностранцев хотели самовольно пробраться к зданию с советскими космическими кораблями «Буран». Задержанными оказались трое испанцев и австралиец, их допросили.

В ноябре 2024 года также были задержаны двое туристов из Франции и Германии. Отмечается, что иностранцы решили прогуляться по закрытой территории, а затем их арестовали на сутки за нарушение пропускного режима.