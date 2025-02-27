Байконур, Казахстан, 28 февраля, 2025, 01:02 — ИА Регнум. Ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-30» запустили в ночь на 28 февраля с космодрома Байконур. Трансляцию вели в Telegram-канале «Роскосмоса».

Иван Шилов ИА REGNUM Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Ракета стартовала в 00:24 мск. Грузовой корабль «Прогресс МС-30» доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,6 тонны грузов, в том числе новый скафандр «Орлан», предназначенный для выхода в открытый космос.

Миссия «Прогресса МС-30» продлится в течение 193 суток. Грузовой корабль перед стыковкой к МКС сделает 34 оборота вокруг Земли. Ожидаемое время полёта составит 49 часов 40 минут.

Стыковка «Прогресса» к модулю «Звезда» запланирована на 2 марта в 02:04 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля от модуля «Звезда» российского сегмента МКС отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-28», который больше полугода провёл в составе международной станции. Ночью 26 февраля провели включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты. В результате «Прогресс МС-28» вышел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

«Прогресс МС-28» запустили с космодрома Байконур 15 августа 2024 года. За время пребывания в составе станции с помощью его двигательной установки были выполнены десять коррекций орбиты МКС.