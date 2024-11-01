Москва, 1 ноября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. На космодроме Байконур в Казахстане задержали француза и немца, когда они пытались заснять на смартфоны ракетоноситель «Энергия».

Максим Блинов/РИА Новости

По данным Telegram-канала SHOT, 21-летнего гражданина Франции и 26-летнего гражданина Германии задержали, когда они стояли у ракетоносителя и намеревались сделать снимки. В ответ на вопрос о цели визита иностранцы заявили, что приехали на Байконур как туристы.

В отношении мужчин составили протокол об административном правонарушении, обоих отправили в полицию. Дело передадут в суд.

Как передавало ИА Регнум 6 июня, в Москве задержали гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное иностранным агентом) за сбор военных сведений. По данным следствия, он собирал данные о военно-технической деятельности России на протяжении нескольких лет, не сообщая в компетентные органы. Собранные им сведения могли использоваться против безопасности России. Также Винатье не предоставлял необходимые материалы о своём статусе иноагента. 14 октября иностранец получил три года колонии.