Байконур, Казахстан, 11 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Трое иностранцев попытались нелегально проникнуть на космодром Байконур, но были задержаны. Суд предписал им покинуть территорию комплекса.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«26-й гарнизонный военный суд назначил [задержанным] административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса», — процитировали источник «Известия».

Инцидент произошёл 9 июля. На космодром пытались попасть граждане Нидерландов и Бельгии.

На Байконуре действует особый пропускной режим, но периодически иностранцы пытаются незаконно туда проникнуть. 11 июня стало известно, что на космодром попытались попасть два французских гражданина. Они отправились обходным путём пешком, в результате один из нарушителей умер от обезвоживания.

В мае 2022 года на Байконуре задержали гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии. Они смогли добраться до одной из стартовых площадок на комплексе «Буран». Задержанных допросили.