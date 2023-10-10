Москва, 10 октября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении вора, который пытался вывезти на КамАЗе 200 кг кабеля со стартовой площадки сверхтяжёлой ракеты «Энергия», на которой осуществлялись пуски знаменитого советского космического корабля «Буран».

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказали источник ИА Регнум, гражданина Казахстана задержали с поличным ещё в начале сентября на территории космодрома «Байконур» в районе КПП площадки №250а, которая одновременно служила испытательным стендом для сверхтяжёлой ракеты «Энергия» и командным пунктом по управлению запусками. С 2017 года — это туристический объект, но велись обсуждения для перестройки площадки под запуск тяжёлой ракеты «Ангара», однако пока никакие работы не начались.

В кузове КамАЗа 59-летнего водителя при досмотре нашли 200 кг медного кабеля. Как уточнил источник, кража к нарушению работы к космодрома не привела.

9 октября в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Площадка № 250 «А» космодрома «Байконур» находится в северо-западной части космодрома в 57 км от города Байконур. Она имеет ограждение по периметру протяженностью 2350 метров, входит в зону патрулирования российских правоохранителей. Площадка знаменита тем, что в 1980-х оттуда совершались ставшие для СССР и мировой науки легендарными запуски многоразовых кораблей «Буран» — советского ответа американским шаттлам. Так, в 1988 году сверхтяжёлая ракета «Энергия» вывела на орбиту «Буран», который затем успешно вернулся на Земли и совершил посадку на аэродроме «Юбилейный».

Программа многоразовых космических кораблей была свёрнуты из-за отсутствия финансирования. «Буран» был рассчитан на 100 запусков. Один из построенных кораблей сейчас установлен на ВДНХ в качестве памятника.

12 сентября источник ИА Регнум узнал, что на космодроме Байконур расследуют уголовное дело о краже части железной дороги, которая использовалась при обслуживании космического центра «Южный». Неизвестные украли с охраняемой территории рельсы и стрелочный перевод.