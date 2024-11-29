Астана, 30 ноября, 2024, 00:29 — ИА Регнум. МВД Казахстана объявило в розыск владельца советского орбитального корабля «Буран» Даурена Мусу. Об этом сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учётов генпрокуратуры республики. Розыск объявлен 26 ноября.

МВД Казахстана Даурен Муса

Данные о разыскиваемом и его фото размещены в разделе «Розыск преступников».

Бизнесмену Даурену Мусе 50 лет. Он был объявлен в розыск по факту мошенничества путём обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы.

По информации местных СМИ, гендиректора АО «Ракетно-космическая корпорация «Байконур» Даурена Мусу разыскивают в связи с поиском второго лётного экземпляра космического корабля «Буран».

В 2011 году Муса выкупил 49,5% акций АО «КРИСП Аэлита», позднее переименованного в РКК «Байконур», став владельцем 80% акций компании, которой принадлежат «Бураны».

Как сообщало ИА Регнум, «Роскосмос» к годовщине единственного полёта многоразового космического корабля «Буран» в ноябре 2023 года опубликовал рассекреченные документы о проекте. 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Энергия» с многоразовым космическим кораблём «Буран», который в автоматическом режиме дважды облетел Землю и совершил посадку.

Стартовая масса «Бурана» и МТКС-О составляла 985 тонн, в том числе 851 тонна топлива, а масса аппарата при возвращении на Землю — 24 тонны.

В 1990 году работы по нему приостановили, а в 1993-м закрыли программу. Летавший в космос аппарат повредился, его продали на металлолом.

Второй образец «Бурана» находится в собственности частной компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». Дмитрий Рогозин в сентябре 2021 года, будучи гендиректором «Роскосмоса», призвал компанию передать аппарат городу Байконуру, чтобы можно было обеспечить его сохранность и дать возможность жителям видеть творение советских инженеров. Даурен Муса отказался.