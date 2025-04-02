Байконур, Казахстан, 2 апреля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали на космодроме Байконур четверых иностранцев, пытавшихся самовольно пробраться к зданию, где находятся советские космические корабли «Буран». Об этом 2 апреля сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Global Look Press

«Сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей «Буран» были задержаны трое испанцев и австралиец», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержанные иностранцы пока находятся на допросе.

Как передавало ИА Регнум, на Байконуре не впервые задерживают иностранных граждан, которые самовольно пытаются попасть на космодром. В ноябре 2024 года были задержаны двое туристов из Франции и Германии, решивших прогуляться по закрытой территории. Их арестовали на сутки за нарушение.

В июне прошлого года трагедией закончилась несанкционированная попытка проникнуть на космодром двух граждан Франции. Туристы шли днем пешком при температуре более 30°С, в результате один из иностранцев умер от обезвоживания.