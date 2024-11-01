Байконур, Казахстан, 1 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Двух туристов из Франции и Германии арестовали на сутки за самовольное проникновение на космодром Байконур. Об этом 1 ноября сообщили в прокуратуре Кызылординской области Казахстана.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Сотрудниками полиции МВД РФ по комплексу Байконур были задержаны гражданин Франции Гуйено Аксель Оливие Робер и гражданин Германии Лоренц Юлиан Карл Юрген за самовольную прогулку по территории космодрома «Байконур», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что на задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. По решению Военного гарнизонного суда РФ на комплексе Байконур их арестовали на одни сутки, после удалили с территории космодрома.

Как ранее передавало ИА Регнум, француза и немца задержали на космодроме Байконур, когда они стояли у ракеты «Энергия» и пытались сделать снимки на смартфоны. В ответ на вопрос о цели визита иностранцы заявили, что приехали как туристы.

9 июля трое иностранцев, граждане Нидерландов и Бельгии, пытались нелегально попасть на Байконур, но были задержаны. Суд назначил им административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса.

На Байконуре действует особый пропускной режим, но периодически иностранцы пытаются незаконно туда проникнуть. 11 июня стало известно, что на космодром попытались попасть два француза. Они отправились обходным путём пешком, в результате один из нарушителей умер от обезвоживания.