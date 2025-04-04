Байконур, Казахстан, 4 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. На космодроме Байконур собрали ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27», Госкомиссия дала разрешение на ее вывоз и установку на стартовом комплексе 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Роскосмос Медиа/ТАСС

В экипаже пилотируемого корабля «Союз МС-27» на МКС отправятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27» с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля.

В марте в «Роскосмосе» провели заседание Главной медицинской комиссии, посвященное космонавтам экипажей МКС-73. По результатам российский экипаж корабля «Союз МС-27» был допущен к полету.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции, чтобы подготовить запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27» и возвращение «Союза МС-26», запланированные на весну 2025 года. На борту МКС в настоящее время находится экипаж 72-й длительной экспедиции, в состав которого входят космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг и Барри Уилмор.