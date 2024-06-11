Астана, 11 июня, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Двое граждан Франции пытались незаконно проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Один из них скончался от обезвоживания. Об этом 11 июня сообщил источник «Известий».

Алексей Филиппов/РИА Новости

По его данным, 27-летний Николас Бенджамин Карбон и 25-летний Анджело Алибета прилетели из Парижа в Алма-Аты. Французы решили посмотреть «Буран» на космодроме Байконур. Они шли в жару пешком. Средняя температура на Байконуре в июне днём достигает +33 °C.

Как рассказал источник, у Анджело Алибета несколько раз начинала идти кровь, он потерял сознание. Второй француз не смог оказать помощь другу и побежал к трассе Самара — Чимкент за помощью.

Позднее правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего. Анджело Алибета умер, следов насильственной смерти у погибшего не обнаружили.

На космодроме Байконур действует особый пропускной режим. Несмотря на это, на его территорию незаконно пытаются проникнуть туристы. Так, в мае 2022 году в районе стартовой площадки № 112, на принадлежащем Казахстану комплексе «Буран» задержали гражданина Великобритании Рича Бенджамина и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. С задержанными пообщались следователи.

Позднее выяснилось, что задержанным оказался британский блогер, который вёл YouTube-канал о путешествиях. Чаще всего он снимал ролики в бывших республиках СССР. Как рассказал потом сам блогер, они пытались посмотреть хранящийся на Байконуре космический корабль «Буран» без получения соответствующего разрешения. По его словам, полиция опрашивала его несколько часов, а потом отпустила, выписав штраф.

В сентябре 2023 года на космодроме задержали троих испанцев, которые также хотели посмотреть на советский «Буран».