Материалы с тегом «Алексей Миллер»
Миллер заявил о начале деиндустриализации Европы
Экономика Европы деградирует из-за того, что там искусственно разрушают спрос на природный газ, заявил 28 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвящённом подведению итогов года компании. «Там впервые в истории мировой энергетики идёт искусственное разрушение спроса на газ», —...
28 декабря 2023
Миллер назвал сроки полной газификации России
Задача по полной технически возможной газификации России будет «абсолютно точно» выполнена к 2030 году, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом страны Владимиром Путиным 26 декабря. «Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году...
27 декабря 2023
Миллер прокомментировал ничью в матче «Зенита» с «Краснодаром»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал матч санкт-петербургского «Зенита» против «Краснодара» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Лев прыгнул, бык отскочил», — приводит его слова Telegram-канал «Зенита». Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью...
12 ноября 2023
Миллер сообщил, что газ из России продолжает идти в страны Европы
Российский газ продолжает поступать в ряд стран Европы, которые якобы от него отказались. Об этом 11 ноября сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Конечно же, российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах. И ещё...
11 ноября 2023
Миллер назвал крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай
Китай демонстрирует высокий рост потребления и спрос на российский газ. Об этом рассказал председатель правления госкорпорации «Газпром» Алексей Миллер. В комментарии журналисту Павлу Зарубину он сообщил, что это «самый быстрорастущий газовый рынок в мире». Вместе с тем Миллер поделился, когда...
22 октября 2023
Миллер рассказал, как санкции повлияли на «Газпром»
Несмотря на попытки Запада санкциями нанести ущерб «Газпрому», компания продолжает надёжно исполнять взятые на себя обязательства. Об этом 22 октября в беседе с автором и соведущим программы «Москва. Кремль. Путину» Павлом Зарубиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Фрагмент программы...
22 октября 2023
«Газпром» поставит в Венгрию дополнительные объемы газа
«Газпром» по договорённости будет поставлять в Венгрию на постоянной основе дополнительные объемы газа в ближайший осенне-зимний период, сообщил глава компании Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». «По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 млрд кубов газа», —...
22 октября 2023
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» в 2023 году выросли на 46,6%
В текущем году Россия увеличила поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос почти наполовину. Об этом по итогам встречи с председателем совета директоров китайской компании CNPC Дай Хоуляном, которая состоялась 19 октября в...
20 октября 2023
Миллер: трубопроводные поставки в Китай могут достичь объёмов поставок в ЕС
Трубопроводные поставки газа в Китай могут достичь уровня поставок в Западную Европу, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин». «Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объёмов поставки, который у нас был на...
18 октября 2023
Миллер: потребление газа в Европе падает второй год подряд
Потребление газа в Европе за восемь месяцев 2023 года снизилось на 26 млрд кубометров, заявил 31 августа глава Газпрома Алексей Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности. «Как вы знаете, важным индикатором состояния экономики является потребление...
31 августа 2023
Миллер заявил о готовности Амурского ГПЗ почти на 90%
Статус готовности Амурского газоперерабатывающего комплекса составляет почти 90%, заявил 31 августа глава Газпрома Алексей Миллер. «Строительство заводов продолжается. По Амурскому газоперерабатывающему комплексу вы знаете, что статус готовности на сегодняшний день — почти 90%», — заявил Миллер в...
31 августа 2023
Миллер назвал долю Газпрома в росте поставок газа на китайский рынок
Газпром обеспечил более половины прироста импортных поставок на китайский рынок в 2023 году. Об этом 31 августа сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности. «Мы видим, что растёт газовый рынок Китая. Импорт газа Китаем...
31 августа 2023