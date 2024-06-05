Москва, 5 июня, 2024, 20:30 — ИА Регнум. На территории «Лахта Центра» в перспективе будут построены ещё два небоскрёба высотой 555 и 703 метра, сообщил 5 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину.

Кадр из видео

Миллер показал российскому лидеру видео с новыми небоскрёбами, а также макет башен. По его словам, на разработку этого проекта, которая не имеет аналогов в мире, ушло два года.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в «Лахта центр» в Петербурге, который построен на берегу Финского залива. В нём расположен центральный офис компании «Газпром». Общая площадь комплекса из трёх зданий составляет порядка 570 тыс. кв. метров. Башня «Лахта центра» — самое высокое здание Европы.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.