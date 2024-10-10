Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Роль стран Глобального Юга в потреблении газа растёт, и можно говорить о том, что в мире создаётся новый регион потребления этого топлива, заявил 10 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Алексей Даничев/РИА Новости Алексей Миллер

Это уникальное явление, сказал Миллер в ходе своего выступления на Петербургском международном газовом форуме.

«Необходимо отметить, что мы видим и являемся свидетелями и участниками совершенно уникального явления — формирования нового устойчивого газового региона, который очерчен, я бы так определил, Центральной, Южной Азией, Кавказом, Дальним Востоком, а также с дальнейшим созданием новых крупных экспортно ориентированных коридоров в направлении северо-восточной Азии», — сказал глава «Газпрома».

25 лет назад страны глобального Юга потребляли 45% мирового спроса на газ, сейчас этот показатель составляет 55%, а к 2050 году может вырасти до 70%, отметил Миллер. «Газпром» за первые девять месяцев 2024 года увеличил поставки газа в Центральную Азию вдвое и рассчитывает на новые договорённости, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на форуме глава «Газпрома» также заявил, что состояние европейского газового рынка без российского сырья является очень плохим, а промышленное производство в европейском регионе упало до минимума за 10 лет. Некоторые называют этот процесс энергетическим самоубийством Евросоюза, сказал Миллер.

Европейским странам грозит дальнейший процесс деиндустриализации, волатильность цен и перебои в поставках, отметил также глава «Газпрома». Из-за высоких цен на газ в Европе страны не могут контролировать свои издержки, а половина предприятий в Германии рассматривает возможность перевода мощностей в другие страны, напомнил он.