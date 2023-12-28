Москва, 28 декабря, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Экономика Европы деградирует из-за того, что там искусственно разрушают спрос на природный газ, заявил 28 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвящённом подведению итогов года компании.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Глава «Газпрома» Алексей Миллер

«Там впервые в истории мировой энергетики идёт искусственное разрушение спроса на газ», — сказал он.

Миллер напомнил, что природный газ относится к одному из самых экологически чистых видов топлива. Он также заявил, что в ряде европейских стран из-за таких мер началась деиндустриализация.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил, что Россия не сокращала объёмы поставок газа в Европу, решение покупать меньше топлива приняли европейские лидеры. Он напомнил, что Польша перекрыла газопровод Ямал ― Европа, а Украина — вторую ветку. Президент добавил, что «Серные потоки», скорее всего, взорвали американцы. Он также указал на то, что Германия отказывается запускать уцелевшую нитку «Северного потока», а не Россия.

Немецкое издание Focus 22 декабря сообщило, что страны Европы до сих пор зависят от российского газа, поставляемого из России через Украину. По информации журналистов, если Киев, как планировал, перекроет газопровод в 2025 году, то до 10% немецкой промышленности может покинуть Германию.