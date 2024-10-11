Санкт-Петербург, 11 октября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поставил на место немецкого журналиста, который спросил является ли его участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге провокацией в сторону Брюсселя.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Нет. Постарайтесь относиться к Венгрии уважительно и вежливо, хорошо? И попытайтесь понять, ладно? И постарайтесь не выказывать стране неуважение. О какой провокации вы говорите? Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни зелёные в Германии, хорошо?» — ответил он корреспонденту.

На газовом форуме состоялась встреча Сийярто с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой стороны обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию, об этом сообщили в российской компании.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Петер Сийярто заявил, что прибыл в Санкт-Петербург на Международный газовый форум для переговоров и соглашения по газоснабжению Венгрии. Безопасность энергоснабжения — это физический, а не идеологический вопрос, подчеркнул он.

Прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на Венгрию, поскольку теперь поставки будут осуществляться через газопровод «Турецкий поток», отмечал 8 октября Сийярто. Госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач подтвердил слова главы МИД. Он подчеркнул, что Венгрия не зависит от ситуации, которая складывается между Россией и Украиной в связи с транзитом газа.