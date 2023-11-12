Санкт-Петербург, 12 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал матч санкт-петербургского «Зенита» против «Краснодара» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ФК «Краснодар» Никита Кривцов и игрок ФК «Зенит» Страхиня Эракович

«Лев прыгнул, бык отскочил», — приводит его слова Telegram-канал «Зенита».

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. У гостей на 63-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян. Хозяева ответили голом форварда Матео Кассьерры на 70-й минуте.

«Краснодар» остался на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка по итогам 15 туров. «Зенит» на второй позиции с 30 баллами.