Москва, 27 декабря, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Задача по полной технически возможной газификации России будет «абсолютно точно» выполнена к 2030 году, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом страны Владимиром Путиным 26 декабря.

Kremlin.ru Алексей Борисович Миллер

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — заверил Миллер главу государства.

По словам главы «Газпрома», к началу 2024 года уровень газификации по России уже составит 89%. За уходящий 2023 год было газифицировано более 400 населённых пунктов, построено свыше 2,9 тысячи километров магистралей.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Владимир Путин во время прямой линии пообещал, что Россия продолжит газификацию населённых пунктов. Он отметил, что к газовым сетям подключено свыше 450 тысяч домохозяйств и ещё около одного миллиона получили техническую возможность.