Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Состояние европейского газового рынка без российского сырья является очень плохим, а промышленное производство там упало до минимума за 10 лет, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило стойкое определение — это искусственное разрушение спроса на газ. Некоторые говорят, что это можно называть энергетическим самоубийством Европы. А другие эксперты говорят, что на наших глазах экономический локомотив превратился в больного человека Европы. И вы знаете, с этими словами можно согласиться», — сказал он.

Миллер уточнил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе, а также возможен шок цен на газ.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Миллер уже заявлял о начале деиндустриализации в Европе. По его словам, экономика Европы деградирует из-за того, что там искусственно разрушают спрос на природный газ.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря 2023 года заявил, что Россия не сокращала объёмы поставок газа в Европу, решение покупать меньше топлива приняли европейские лидеры. Он напомнил, что Польша перекрыла газопровод Ямал ― Европа, а Украина — вторую ветку. Президент добавил, что «Северные потоки», скорее всего, взорвали американцы. Он также указал на то, что Германия отказывается запускать уцелевшую нитку «Северного потока», а не Россия.

Немецкое издание Focus 22 декабря 2023 года сообщило, что страны Европы до сих пор зависят от российского газа, поставляемого из России через Украину. По информации журналистов, если Киев, как планировал, перекроет газопровод в 2025 году, то до 10% немецкой промышленности может покинуть Германию.