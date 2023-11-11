Москва, 11 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Российский газ продолжает поступать в ряд стран Европы, которые якобы от него отказались. Об этом 11 ноября сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Конечно же, российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах. И ещё раз подчеркну — даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет. Это не так», — сказал Миллер.

Он отметил, что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски, а разменные своповые операции достаточно распространены.

Глава «Газпрома» добавил, что компания по контрактам поставляет газ на австрийский хаб, с которого он идёт в другие страны Евросоюза, а также в страны Юго-Восточной Европы.

Как передавало ИА Регнум, Миллер заявил, что, несмотря на попытки Запада санкциями нанести ущерб «Газпрому», компания продолжает надёжно исполнять взятые на себя обязательства. Он добавил, что в экономическом плане компания так же сильна, как и прежде, и чувствует себя абсолютно уверенно.