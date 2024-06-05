Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 20:32 — ИА Регнум. В Петербурге перед зданием Лахта центра будет установлен триумфальный столп в честь победы России в Северной войне 1700–1721 годов, заявил 5 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Фонд поддержки культурных инициатив «Газпром»

Высота колонны составит 82 метра, рассказал Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным. Монумент был задуман ещё Петром I, отметил он.

«Триумфальная колонна, 82 метра. Она была приурочена к победе в Северной войне и к провозглашению России — Российской империей 2 ноября 1721 года. Это задумал Пётр Алексеевич Романов», — сказал Миллер.

Высота колонны выбрана неслучайно, она связана с тем, что именно в 1682 году Пётр стал царём, сказал глава «Газпрома». Сам монумент задуман полым и фактически представляет собой «обыкновенную трубу», отметил Миллер.

«Газпром уже умеет трубы строить», — пошутил в ответ Путин.

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Как сообщалось ранее, президент России 5 июня проведёт в Лахта Центре встречу с руководителями международных информационных агентств. Разговор будет посвящён актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, рассказал ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.