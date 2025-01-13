Москва, 13 января, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Попытка ВСУ атаковать дронами распределительную станцию «Русская» в Краснодарском крае является энергетическим терроризмом киевского режима. Об этом заявил журналистам 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации Минобороны, украинские беспилотники пытались атаковать указанный объект 11 января. Станция, которая находится в населённом пункте Гай-Кодзор возле Анапы, обеспечивают подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В российском ведомстве отметили, что целью нападения ВСУ должно было стать прекращение поставок голубого топлива в Европу.

«Бенефициарами всего этого являются Соединённые Штаты Америки, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки», — сказал Песков.

Он напомнил, что США существенно увеличивают поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы. При этом, по словам пресс-секретаря, Вашингтон продаёт сырьё по завышенным ценам.

Представитель Кремля также назвал попытку атаки на распределительную станцию опасной для европейских потребителей. Кроме того, Песков уточнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель правления директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили инцидент со своими турецкими коллегами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, комментируя ситуацию с попыткой ВСУ атаковать станцию «Русская», отметила, что любые подобные атаки вызывают обеспокоенность у Брюсселя. Она утверждает, что Киев не предоставил ЕК каких-либо разъяснений по этому поводу. Итконен также добавила, что Еврокомиссия не может комментировать такие действия киевского режима «с энергетической точки зрения».

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская» должна рассматриваться как нападение на суверенитет европейских стран, являющихся потребителями газа. Он заметил, что «Турецкий поток» на протяжении многих лет служит надёжным транспортным маршрутом, благодаря которому природный газ поставляется в Венгрию и Центральную Европу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что отношения европейских стран и Украины изменятся после попытки ВСУ атаковать станцию в Краснодарском крае. Он напомнил, что в последнее время глава киевского режима Владимир Зеленский позволяет себе делать заявления, которые идут вразрез с позицией властей Венгрии, Словакии и других государств Европы. По мнению Чепы, всё это усугубляет и без того сложную экономическую обстановку в европейском регионе.