Москва, 28 июня, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Энергетический холдинг «Газпром» в начале этого года начал работу над проектом по соединению газотранспортных систем на западе и востоке России, сообщил председатель правления предприятия Алексей Миллер на заочном собрании акционеров. Его заявление 28 июня опубликовали в Telegram-канале холдинга.

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«Это повысит гибкость газоснабжения российских потребителей. Создаст новые возможности для газификации», — пояснил он.

Миллер также сообщил о планах компании запустить в 2027 году «дальневосточный» маршрут с пропускной способностью 10 млрд кубометров газа в год. При выводе этого маршрута, а также газопровода «Сила Сибири» на полную мощность Россия станет крупнейшим поставщиком природного газа в Китай, подчеркнул глава компании.

Как сообщало ИА Регнум, «Газпром» в марте сообщил о начале строительства газопроводной ветки для соединения трубопровода «Сила Сибири» с трубопроводом Сахалин ― Хабаровск ― Владивосток. Протяжённость нового участка превысит 800 км.

В феврале президент России Владимир Путин в поздравлении коллектива «Газпрома» с 31-й годовщиной основания отметил особый вклад холдинга в укрепление технологического суверенитета страны. Он также заявил, что компания всегда работала на стратегическую перспективу и с учётом государственных интересов России.