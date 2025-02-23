В России празднуется День защитника Отечества
Россия 23 февраля празднует День защитника Отечества. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране.
Обращение президента РФ Владимира Путина по случаю праздника вышло в полночь. Он поздравил личный состав и гражданских служащих российской армии, ветеранов и всех, кто участвовал в боях. Особенно он отметил бойцов спецоперации на Украине, отстаивающих родную землю, национальные интересы и будущее Родины. Глава государства назвал их главными героями Дня защитника Отечества.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав ВС России и ветеранов. Он заявил, что праздник в стране стал всенародным и символизирует героическую историю России. Глава ведомства также выделил участников спецоперации, проявляющих волю и отвагу в сражениях с неонацизмом для обеспечения суверенитета России и безопасности граждан.
Путин в Кремле встретился с Героями России и поздравил с Днем защитника Отечества. Он также по случаю торжественной даты возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, почтив память павших воинов. Кроме того, цветы возложили Белоусов и награжденные Герои России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направили Белоусову поздравительное письмо. Он поблагодарил российских бойцов за защиту новых регионов РФ, отметив, что народ оказывает бойцам всемерную поддержку.
В Хабаровске 23 февраля открыли выставку трофейной техники украинской армии и НАТО. Технику привезли с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Посмотреть на вооружение армии противника пришло много желающих.
В разных городах России в честь Дня защитника Отечества прошли мероприятия с участием героев спецоперации. По стране запланировало около 700 лекций, мастер-классов, экскурсий.
Празднование также проходит и за пределами РФ. В австралийском Сиднее провели автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Машины с символикой спецоперации, флагами России и Новороссии проехали от здания российского посольства до пляжа Бонди-бич. В акции участвовали около 50 человек. Австралийцы, видя колонну, выражали поддержку и кричали: «Вива Россия!», «Вперед, Россия!», «Спасибо России!»
Как передавало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.