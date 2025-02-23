Россия 23 февраля празднует День защитника Отечества. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране.

РИА Новости/Кирилл Брага

Обращение президента РФ Владимира Путина по случаю праздника вышло в полночь. Он поздравил личный состав и гражданских служащих российской армии, ветеранов и всех, кто участвовал в боях. Особенно он отметил бойцов спецоперации на Украине, отстаивающих родную землю, национальные интересы и будущее Родины. Глава государства назвал их главными героями Дня защитника Отечества.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав ВС России и ветеранов. Он заявил, что праздник в стране стал всенародным и символизирует героическую историю России. Глава ведомства также выделил участников спецоперации, проявляющих волю и отвагу в сражениях с неонацизмом для обеспечения суверенитета России и безопасности граждан.

РИА Новости/Артем Кулекин

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Авилов Александр//Агентство «Москва» Акция «Улицы Героев» в День защитника Отечества

РИА Новости/Виталий Тимкив Военнослужащие на торжественной церемонии возложения гирлянды Славы к стеле «Анапа — город воинской Славы»

Путин в Кремле встретился с Героями России и поздравил с Днем защитника Отечества. Он также по случаю торжественной даты возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, почтив память павших воинов. Кроме того, цветы возложили Белоусов и награжденные Герои России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направили Белоусову поздравительное письмо. Он поблагодарил российских бойцов за защиту новых регионов РФ, отметив, что народ оказывает бойцам всемерную поддержку.

В Хабаровске 23 февраля открыли выставку трофейной техники украинской армии и НАТО. Технику привезли с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Посмотреть на вооружение армии противника пришло много желающих.

В разных городах России в честь Дня защитника Отечества прошли мероприятия с участием героев спецоперации. По стране запланировало около 700 лекций, мастер-классов, экскурсий.

РИА Новости/Артем Кулекин Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Тирасполе в День защитника Отечества

РИА Новости/Артем Кулекин

РИА Новости/Дмитрий Дубов Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Мурманске

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Празднование также проходит и за пределами РФ. В австралийском Сиднее провели автопробег, посвященный Дню защитника Отечества. Машины с символикой спецоперации, флагами России и Новороссии проехали от здания российского посольства до пляжа Бонди-бич. В акции участвовали около 50 человек. Австралийцы, видя колонну, выражали поддержку и кричали: «Вива Россия!», «Вперед, Россия!», «Спасибо России!»

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.