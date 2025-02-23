Сидней, Австралия, 23 февраля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. В Сиднее 23 февраля в честь Дня защитника Отечества прошел автопробег под российскими флагами. Об этом 23 февраля рассказал российский активист Семен Бойков.

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Мероприятие началось у стен генерального консульства России в Сиднее. В акции приняли участие не только гражданские автомобили, но и военная техника.

В рамках акции от здания российского посольства до пляжа Бонди-бич прошли автомобили с символикой СВО — буквой Z, хоругвями, российскими флагами и флагами Новороссии. В мероприятии участвовали не менее 30 человек.

Как рассказал Бойков, полиция организовала сопровождение акции. Мероприятие прошло спокойно, никаких неприятных инцидентов не было.

«То есть колонна автомобилей и военной техники с российской военной символикой проехала по городу в сопровождении полиции», — рассказал он «РИА Новости».

По словам активиста, австралийцы, видя автопробег, тоже выражали поддержку, подходили и кричали «Вива Россия!», «Вперед, Россия!», «Спасибо России!».

Как сообщало ИА Регнум, живущий в Австралии пасынок главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Иван 21 февраля рассказал, что 23 февраля примет участие в автопробеге ко Дню защитника Отечества. По его словам, местные власти пытаются ограничивать пророссийские акции. От участников автопробега требуют, чтобы они ехали только по заранее утвержденному маршруту без возможности свернуть или остановиться.

Президент России Владимир Путин 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он назвал участников спецоперации главными героями этого праздника, олицетворяющего всенародную любовь и уважение к Вооруженным силам России.