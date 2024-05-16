Материалы с тегом «Андрей Белоусов»
Эксперты ЭИСИ высоко оценили новый состав правительства
Круглый стол на тему «Новое правительство: кадровая политика президента в действии» прошёл на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» в Москве 16 мая, сообщили в пресс-службе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В начале мероприятия выступил руководитель научного совета...
16 мая 2024
Путин поручил Белоусову максимально раскрыть Минобороны для инноваций
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса 15 мая поручил министру обороны Андрею Белоусову сделать всё для того, чтобы максимально раскрыть ведомство для инноваций. «Надо по максимуму раскрыть Министерство обороны, для того чтобы впитать всё самое...
15 мая 2024
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
Рост расходов на военную составляющую повлиял на решение о назначении министром обороны Андрея Белоусова. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность страны составят 8,7%. В перспективе эти цифры могут немного...
15 мая 2024
Путин представил командующим войсками военных округов Белоусова
Президент России Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова на встрече в Кремле 15 мая. «Новым Министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович», — заявил президент на встрече. Глава государства отметил, что назначение Белоусова...
15 мая 2024
Путин заявил, что в российской армии ещё многое нужно менять
В российской армии ещё многое необходимо менять, не всё было понятно, как её развивать, пока не начались боевые действия, заявил 15 мая президент Владимир Путин. В ходе совещания с командующим составом Вооружённых сил он поблагодарил экс-министра обороны Сергея Шойгу за вклад в создание нового...
15 мая 2024
Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина состоится 16 мая в Пекине
Неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 16 мая пройдут в формате ужина с участием некоторых членов делегаций, сообщил журналистам 14 мая помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. «У Путина и Си Цзиньпина запланирована и неформальная...
14 мая 2024
Украинские СМИ исказили статью Financial Times о Белоусове
Украинские СМИ случайно или намеренно исказили материал Financial Times о скором назначении Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России. Так, в материале британского издания о Белоусове приводится мнение о кадровых перестановках в российском министерстве обороны. В частности, назначение...
14 мая 2024
Белоусов завершил речь в Совфеде фразой «ошибаться можно, врать нельзя»
Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов завершил выступление на пленарном заседании Совета Федерации заявлением, что руководствуется принципом «ошибаться можно, врать нельзя». «Я руководствовался принципом всегда железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя». И вот этим я...
14 мая 2024