Москва, 23 февраля, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Поздравление министра опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник Вооруженных сил стал поистине всенародным. Он символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю», — подчеркнул Белоусов.

Он отметил, что 2025 год, объявленный Годом защитника Отечества, ознаменован важным юбилеем — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Подвиг советского народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего свободу и независимость Отечества, является для россиян примером исключительной стойкости и самоотверженности, подчеркнул министр.

Глава Минобороны добавил, что подлинную отвагу и мужество сегодня демонстрируют участники специальной военной операции, которые доблестно сражаются с неонацизмом, обеспечивая суверенитет России и безопасность ее граждан.

«Дорогие друзья! В этот знаменательный день желаю вам счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России! С особым чувством благодарности обращаюсь к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм, храбрость всегда будут образцом верности и любви к Отчизне. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил!» — заключил Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, ранее с Днем защитника Отечества россиян поздравил Президент РФ Владимир Путин. Президент направил особые слова поздравления российским солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции, которые своим риском и отвагой решительно отстаивают родную землю и национальные интересы и будущее России.

Российский лидер добавил, что День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту России, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.

Глава государства подчеркнул, что все жители России поддерживают участников спецоперации и гордятся ими. Путин поблагодарил всех бойцов за силу духа и решимость побеждать.

16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В России еще остались живы участники Великой Отечественной войны, которые спасли страну от гнета нацистов. Григорию Павловичу Верланову из Шахтерска — 106 лет. С первых дней войны он защищал Родину в рядах войск противовоздушной обороны, попал в плен и бежал, был много раз ранен. Вернулся домой только в 1946 году, после победы над Японией.