Материалы с тегом «День защитника Отечества»
Тысячи ярких огней окрасили небо Москвы в День защитника Отечества
День защитника Отечества по традиции завершился праздничным салютом в Москве. Фейерверк запустили с 16 площадок в 21:00 по московскому времени. Вечернее небо столицы украсили более 11 тысяч фейерверочных изделий различных цветов. Полюбоваться им можно было во всех округах Москвы. Лучший обзор...
24 февраля 2024
Ассоциация ветеранов СВО провела по всей стране мероприятия к 23 Февраля
Ассоциация ветеранов СВО организовала десятки мероприятий ко Дню защитника Отечества, в том числе спортивных акций и патриотических уроков мужества для молодёжи по всей стране. Встречи с подростками проходили в 40 регионах, на каждой были ветераны боевых действий. «Одна из важнейших битв...
23 февраля 2024
«Волонтёры Победы» поздравили героев с Днём защитника Отечества
«Волонтёры Победы» провели памятные и праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в разных регионах России. Активисты движения организовали концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и участников других военных конфликтов, провели уроки памяти и уроки мужества в...
23 февраля 2024
Стартовала Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стартовала в День защитника Отечества, сообщила 23 февраля руководитель департамента проектов патриотической направленности «Движения Первых» Дарья Козырева в видеообращении. «Сегодня стартовал отбор на военно-патриотическую игру «Зарница 2.0»...
23 февраля 2024
В России отметили День защитника Отечества
В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества — день воинской славы. Своё современное название праздник получил в 1995 году, а начало берёт в 1918 году, когда создали Рабоче-крестьянскую Красную армию. В Москве президент России Владимир Путин опустился на колено и возложил венок к Могиле...
23 февраля 2024
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества, 23 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из алых роз с лентой в цветах российского флага. На нём была надпись...
23 февраля 2024
Медведев поздравил россиян с Днём защитника Отечества
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 23 февраля поздравил россиян с Днём защитника Отечества, отметив, что в этот день страна гордится подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки — всех тех, кто приближает окончательную победу над неонацистами...
23 февраля 2024
Шойгу распорядился организовать салюты в честь Дня защитника Отечества
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества и распорядился организовать праздничные салюты, сообщили в оборонном ведомстве. «В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю… произвести праздничные салюты с привлечением...
23 февраля 2024
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих, добровольцев, ветеранов и их семьи с Днём защитника Отечества. Его обращение опубликовали 23 февраля на сайте оборонного ведомства РФ. «Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и...
23 февраля 2024
Путин назвал участников спецоперации героями
Участники специальной военной операции (СВО) являются подлинными героями, которыми гордится Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении по случаю Дня защитника Отечества. Видеозапись с выступлением главы государства опубликовали на сайте Кремля. Он подчеркнул, что российские...
23 февраля 2024
Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых сил России
Россия с учётом боевого опыта продолжит укреплять свои Вооружённые силы, проводить постоянное техническое переоснащение и модернизацию, заявил президент России Владимир Путин в ходе поздравительной речи по случаю Дня защитника Отечества. «С учётом реального боевого опыта мы продолжим всемерно...
23 февраля 2024
Владимир Путин назвал важнейшую ценность России
Преданность Отчизне, долг беречь её и отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями России, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи по случаю Дня защитника Отечества, 23 февраля. «Защитники Отечества в нашей стране окружены...
23 февраля 2024
Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Видеозапись опубликовали на сайте Кремля. «Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества», —...
23 февраля 2024
Народный фронт в преддверии 23 Февраля запустил флешмоб в формате караоке
Народный фронт в преддверии 23 Февраля запустил флешмоб в формате народного караоке. Об этом рассказала пресс-служба ОНФ. Россиянам предложили спеть песню «Русский парень» и таким образом поздравить всех бойцов СВО на передовой с Днём защитника Отечества. Акцию уже поддержали военкор Николай...
22 февраля 2024