Хабаровск, 23 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Выставку трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и НАТО открыли на площади рядом с краевым центром единоборств в Хабаровске, где проходит военно-патриотический форум «Защитник Отечества». Об этом 23 февраля рассказал ТАСС.

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На выставке собралось большое количество горожан.

«Техника — это возможность прикоснуться к этой истории, истории современной, действительно понять, что идут боевые действия. Сколько оружия мы привезли — вся география планеты здесь представлена, несмотря на это, наши войска идут вперед. Это еще и потому, что мы очень остро чувствуем поддержку наших людей, нашего народа, нашей власти. <…> Огромное значение имеет волонтерское движение, дети. Не дай бог, чтобы на их судьбы выпало такое испытание, но они должны быть к этому готовы», — сказал заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе — начальник военно-политического управления округа, генерал-лейтенант Роман Греков.

На площади можно увидеть британскую бронированную санитарную машину Samaritan, которую захватили ВС РФ на кураховском направлении, и медицинский автомобиль M1152 HMMWV на базе военного джипа производства США. Кроме того, посетители выставки увидят тяжелую бронемашину Cougar, два бронетранспортера International MaxxPro, бронетранспортеры БТР-4 «Буцефал» и M113.

Технику привезли из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Хабаровск — это первая точка, куда мы привезли трофейную технику, планируются поставки <…> в Благовещенск, потому что там Дальневосточное общевойсковое командное училище, в воспитательных целях это необходимо делать», — пояснил Греков.

Он добавил, что трофейный транспорт еще покажут в Комсомольске-на-Амуре, в Бикине в Хабаровском крае.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В России еще остались живы участники Великой Отечественной войны, которые спасли страну от гнета нацистов. Григорию Павловичу Верланову из Шахтерска — 106 лет. С первых дней Великой Отечественной войны он защищал Родину в рядах войск противовоздушной обороны, попал в плен и бежал, был много раз ранен. Вернулся домой только в 1946 году, после победы над Японией.

В наши дни герои защищают Россию на СВО. Так, в зоне спецоперации отделение ВС России под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение 10 дней держало опорный пункт и отбивало атаки превосходящих сил ВСУ. Бойцы отделения, грамотно выстроив оборону, приняли бой с многократно превосходящими силами украинской армии. Под непрекращающимся огнем ВСУ Дорджиев руководил обороной опорного пункта, лично действуя на самых сложных участках местности. Бойцы нанесли живой силе и вооружению ВСУ значительный урон. В результате противник вынужден был отступить.