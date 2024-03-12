Материалы с тегом «Патриарх Кирилл»
Экс-ректора Российского православного университета Еремеева лишили сана
Бывший ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Пётр (Еремеев) лишен сана в соответствии с указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сообщение об этом опубликовано 12 марта на сайте Московской...
12 марта 2024
Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России
Условиями присутствия мигрантов в РФ являются уважение к России и её народу, а также отказ от формирования агрессивно настроенных национальных гетто, заявил 3 марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Присутствие в России мигрантов обусловлено экономическими потребностями, но оно не должно...
3 марта 2024
Патриарх Кирилл назвал главный грех людей во власти
Имеющие власть иногда превозносят себя и теряют способность к самокритике. Это самый большой грех таких людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове. По его словам, потеря самокритики у людей с властными полномочиями происходит на фоне...
18 февраля 2024
Патриарх Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации. Об этом глава Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) заявил на литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя 4 февраля. Патриарх отметил, что те, кто ополчался против России...
4 февраля 2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с пятнадцатой годовщиной интронизации
Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации. Видео встречи российского лидера и главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовала пресс-служба Кремля. «Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником…...
новость часа
1 февраля 2024
Глава РПЦ лишил священного сана Кирилла Говоруна
По указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла лишён священного сана архимандрит Кирилл ( Говорун ). Документ опубликован 17 января на сайте Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ). «На основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31 октября 2023 года, Вы...
18 января 2024
РПЦ запретила в служении протоиерея Уминского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского на время рассмотрения его дела дисциплинарной комиссией, говорится в соответствующем указе предстоятеля Русской православной церкви. Московская епархия...
11 января 2024
Шарлот написал покаянное письмо патриарху Кириллу
Певец Эдуард Шарлот обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором решил покаяться в своих поступках и принёс извинения, сообщил журналистам отец музыканта Валерий Шарлот. Мужчина рассказал, что сам отправлял письмо по просьбе сына. Это произошло ещё до наступления...
9 января 2024
Христианство на Западе замещается другой религией — патриарх Кирилл
В западных странах место христианства занимают другие религии, в лучшем случае храмы становятся мечетями, в худшем — увеселительными заведениями, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя. Патриарх отметил, что в настоящее время...
8 января 2024
«Троица» Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня
Икона «Троица» Андрея Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя до дня Троицы 23 июня. Об этом 7 января было объявлено во время телетрансляции на канале «ТВ-Центр» праздничной рождественской вечерни из храма, которую совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Икона Живоначальной...
7 января 2024
Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул страну, но осознал ошибку
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отвергать покинувших страну людей, если они осознали ошибку и хотят вернуться с покаянием. «Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины», — сказал патриарх в рождественском интервью...
7 января 2024
Путин обещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии
Президент России Владимир Путин заверил, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии, отметив, что есть нюансы. Об этом он сказал на рождественской встрече с семьями погибших в СВО участников. Путину присутствующие рассказали, что многие священники...
7 января 2024
Патриарх Кирилл возглавил рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на Рождество начал богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В числе присутствующих в храме на торжественном рождественском богослужении: иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители...
6 января 2024
Патриарх Кирилл в сочельник совершил литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественский сочельник 6 января совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе патриархии. По окончании литургии и великой вечерни патриарх обратился к верующим. «Каждый церковный...
6 января 2024
Патриарх Кирилл поручил Белгородской епархии отпевать погибших за свой счёт
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время телефонного разговора с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном распорядился в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших в Белгороде за счёт средств Белгородской епархии, сообщила 2 января пресс-служба РПЦ на своём...
2 января 2024
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире и прекращении «междоусобной брани»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в столичном храме Христа Спасителя призвал молиться о России, воинстве и наступлении справедливого мира в новом году. «Мы благодарим Господа за милости, явленные в прошедшем году, и, простирая свой взор в будущее, просим у Спасителя нашего...
1 января 2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью отца Легойды
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования журналисту и председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде и его матери в связи с гибелью отца и супруга Романа Легойды, сообщили на сайте ОВЦС (Отдела внешних церковных связей). «С болью...
30 декабря 2023
Жестокое убийство отца Владимира Легойды. Главное
Подозреваемого в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа Легойды задержали, сообщила 30 декабря официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. «Подмосковными полицейскими в кратчайшие...
30 декабря 2023
В Доме приёмов МИД представили песню на стихи Марии Захаровой
Презентация песни «Рождество. В добрый час!», соавтором которой является официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, состоялась в Доме приёмов министерства 24 декабря. Захарова написала слова для песни, а музыку — белорусский композитор Леонид Ширин. «Когда строчки песни получились, я показала...
24 декабря 2023
Патриарх Кирилл заявил, что Россия может «потерять себя» из-за мигрантов
Ситуация с мигрантами в России за год только ухудшилась, и если эта тенденция сохранится, то есть риск потерять страну. Об этом говорится в докладе патриарха Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. По словам предстоятеля церкви, поток...
20 декабря 2023