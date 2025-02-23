Москва, 23 февраля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл поблагодарил российских бойцов за защиту новых регионов РФ. Об этом стало известно 23 февраля из письма к министру обороны России Андрею Белоусову, опубликованного на сайте РПЦ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества… Отрадно свидетельствовать, что сегодня, когда наши воины несут ратное служение на новых территориях Российской Федерации, защищая жителей исконно русских земель от всякого врага и супостата, наш народ оказывает им всемерную поддержку, выражающуюся как в молитвах, так и в разнообразных благих делах», — говорится в письме.

Он отметил, что надеется на дальнейшее плодотворное взаимодействие Русской православной церкви и Министерства обороны, особо укрепившееся в период спецоперации.

«Выражая благодарность воинам, мужественно защищающим Россию от различных посягательств извне, все мы призваны оберегать ее и от духовно чуждых нашему народу влияний», — добавил патриарх.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. Глава российского государства направил особые слова поздравления солдатам и офицерам ВС РФ, которые с риском и отвагой отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее страны.

Он также добавил, что День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь и уважение к российским армии и флоту, а также к людям, для которых воинская стезя стала профессией и призванием, и ко всем, кто встал на защиту Родины.

16 января президент России подписал указ о проведении Года защитника Отечества и предложил связать его с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.