Москва, 23 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и награжденные «Золотыми Звездами» Герои России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Военные почтили память павших у Кремлевской стены 23 февраля, в День защитника Отечества.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Первым венок к монументу в Александровском саду возложил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер, преклонив колено, в знак почтения склонил голову и провел у мемориала некоторое время в безмолвии.

Вслед за главой государства цветы возложили участники СВО и министр обороны РФ. Один из участников, который из-за ранения пользуется костылем, сначала замялся перед лестницей, но другие герои помогли товарищу. И Белоусов, и многие Герои России, возлагая цветы, осеняли себя крестным знамением.

До этого в Кремле прошла церемония награждения Героев России. На ней президент Путин поблагодарил участников спецоперации на Украине за службу. Он отметил, что вся Россия гордится участниками СВО и их вкладом в дело защиты Родины. Он подчеркнул, что страна достигает целей специальной военной операции благодаря усилиям своих военных.

Ранее глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества и поблагодарил участников специальной военной операции, которые, рискуя жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают родную землю. Он назвал их главными героями праздника.

16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В России еще остались живы участники Великой Отечественной войны, которые спасли страну от гнета нацистов. Григорию Павловичу Верланову из Шахтерска 106 лет. С первых дней войны он защищал Родину в рядах войск противовоздушной обороны, попал в плен и бежал, был много раз ранен. Вернулся домой только в 1946 году, после победы над Японией.

Герои наших дней рискуют жизнью в зоне спецоперации. Уроженец Казани Кирилл Моисеенко пошел на СВО добровольцем. За его плечами бои под Клещеевкой и Андреевкой, работа фельдшером штурмовой бригады под шквальным огнем. Парень эвакуировал раненых с первой линии, спас 73 человека. Награжден медалью «За отвагу». В очередном бою Кирилл получил тяжелое ранение — в него попал осколок танкового снаряда. Восстановление заняло год, но все равно его признали негодным к продолжению военной службы. Мужчина не сдался и отправился в Чечню, чтобы вступить в батальон «Ахмат».