Москва, 23 февраля, 2025, 00:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. Видеопоздравление главы государства опубликовано 23 февраля на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля

«Уважаемые товарищи, друзья. Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания», — отметил Путин.

Президент выразил особые слова поздравления российским солдатам и офицерам — участникам специальной военной операции, которые своим риском и отвагой решительно отстаивают родную землю и национальные интересы и будущее России.

«Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — подчеркнул Путин.

Российский президент добавил, что День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту России, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.

«Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества — во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что все жители России городятся и поддерживают участников спецоперации. Путин поблагодарил всех бойцов за силу духа и решимость побеждать.

«Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», — подчеркнул президент.

Как отметил глава государства, сегодня в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых Сил остаётся неизменным. РФ продолжит повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности страны, гарантию её суверенитета, добавил Путин.

Вместе с этим российский лидер назвал безусловным приоритетом обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в спецоперации. Россия продолжит насыщать армию новыми и современными образцами вооружений с учетом анализа боевого применения оружия и техники, добавил глава государства.

«Уверен, что воины России будут и впредь надёжно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания — вашим родным и близким, тем, кто ждёт и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!» — заключил президент России.

16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля, в Луганской Народной Республике (ЛНР) в преддверии Дня защитника Отечества развернули 50-метровый флаг армии России у монумента «Комбат».

Днем ранее, 21 февраля, в исторических регионах России 21 февраля провели памятные акции и торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

До этого, 19 февраля, в нескольких городах России почтили память советского полководца времен Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского. Он погиб в 1945 году в возрасте 37 лет. Генерал получил смертельное ранение при попадании шального снаряда в его автомобиль. Это произошло на окраине города Мельзак, который теперь находится на территории Польши. Черняховский участвовал в битве на Курской дуге, в освобождении Воронежа, в наступлениях в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, неоднократно бывал на передовой, рискуя жизнью.

В России еще остались живы участники Великой Отечественной войны, которые спасли страну от гнета нацистов. Григорию Павловичу Верланову из Шахтерска — 106 лет. С первых дней войны он защищал Родину в рядах войск противовоздушной обороны, попал в плен и бежал, был много раз ранен. Вернулся домой только в 1946 году, после победы над Японией.

Герои наших дней рискуют жизнями и сегодня в зоне спецоперации. Уроженец Казани Кирилл Моисеенко пошел на СВО добровольцем. За его плечами бои под Клещеевкой и Андреевкой, работа фельдшером штурмовой бригады под шквальным огнем. Парень эвакуировал раненых с первой линии, спас 73 человека. Награжден медалью «За отвагу». В очередном бою Кирилл получил тяжелое ранение — в него попал осколок танкового снаряда. Восстановление заняло год, но все равно его признали негодным к продолжению военной службы. Мужчина не сдался и отправился снова на фронт.