Москва, 23 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. В России проходят мероприятия, основными темами которых стали сохранение исторической памяти, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Об этом 23 февраля сообщило общество «Знание».

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В рамках проекта «Знание. Герои» молодые люди вместе с лекторами обсуждают ключевые для России военные сражения, а также узнают о подвигах соотечественников в разные эпохи. Всего в регионах запланировано порядка 700 лекций, мастер-классов, экскурсий.

«День защитника Отечества — по-настоящему народный праздник. Традиционно в этот день мы чтим тех, кто с доблестью и отвагой, безмерной преданностью служит стране и обществу. Знаете, я рад, что у нас есть возможность организовывать встречи с такими людьми для подрастающих поколений. Мы это делаем на постоянной основе. Ребята перенимают опыт, общаются с Героями России, участниками специальной военной операции, с военкорами — людьми, которые своим примером показывают, что значит служить Отечеству», — отметил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

С молодёжью встретились Герои России Нурсултан Муссагалеев, Андрей Фроленков, Максим Шоломов, Олег Касков, Роман Черемухин и другие. Они рассказали о своём боевом пути и службе на передовой. Всего в рамках акции выступили 200 ветеранов боевых действий.

Полномочный представитель президента РФ Артём Жога пообщался со студентами Урала. Магистральными темами диалога стали патриотизм, чувство долга и гражданская позиция современной молодёжи.

«Президентом были озвучены цели СВО. Но, по моему мнению, самая главная цель специальной военной операции — достигнута. Это консолидация общества. Это объединение всех наших людей, от мала до велика, разных профессий, разного социального статуса, от простых рабочих до генеральных директоров и политиков. Все мы объединились в одном общем порыве и с одной общей целью — Победой», — заявил Жога.

В Севастополе в рамках акции курсировал экскурсионный троллейбус-лекторий. Участником мероприятия стал Герой России, ветеран СВО Роман Кулаков. Во время поездки лекторы познакомили аудиторию с историей праздника Дня защитника Отечества.

В Москве с молодёжью встретились Александр Коц, Алексей Ивлиев и Илья Лядвин, а в Саратовской области выступили журналисты Марина Рыжкова и Екатерина Сарайченко. Они рассказали студентам об особенностях профессии на линии фронта и специфике работы на СВО.

В Архангельской области кадеты побывали на самой большой в мире подводной лодке класса «Акула» и послушали лекцию о героях-подводниках Великой Отечественной войны.

В России и за рубежом в рамках акции молодые люди познакомятся с новеллами о Героях СВО, созданными обществом «Знание». Так, с 24 февраля выставка новелл откроется в представительстве Россотрудничества в индийском городе Ченнаи.

В мультимедийных парках «Россия — Моя история» в Москве и Тюмени была организована дискуссия о сохранении памяти об исторических событиях и героях среди молодёжи.

В Карачаево-Черкесии на центральной площади курорта «Архыз» лекторы общества «Знание» провели для гостей конкурс «Прыжок в орбиту», интеллектуальные игры и лекцию на тему «Горы тоже воевали».

Кроме того, состоялось множество интерактивных мероприятий. Молодые люди получили навыки работы с беспилотниками, оказания первой помощи, сборки и разборки автомата. Например, в Чечне прошёл мастер-класс по огневой подготовке и тактической медицине от инструкторов центра «ВОИН».

В Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве организован мастер-класс по фигурному катанию, в ходе которого олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Виктория Синицина поделились секретами мастерства с детьми участников СВО.

Мероприятия акции ко Дню защитника Отчества продолжатся до 27 февраля. В обществе «Знание» отметили, что к проведению лекций может присоединиться любой желающий. Для этого разработана мастер-лекция об истории праздника, великих полководцах и важных сражениях.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля президент России Владимир Путинпоздравил россиян с Днём защитника Отечества и поблагодарил участников специальной военной операции, которые отстаивают родную землю. Он назвал их главными героями праздника. Президент добавил, что День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту России, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.

16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

19 февраля в нескольких городах России почтили память советского полководца времен Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского. Он погиб в 1945 году в возрасте 37 лет. Генерал получил смертельное ранение при попадании шального снаряда в его автомобиль. Это произошло на окраине города Мельзака, который теперь находится на территории Польши. Черняховский участвовал в битве на Курской дуге, в освобождении Воронежа, в наступлениях в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, неоднократно бывал на передовой, рискуя жизнью.