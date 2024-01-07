Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве.

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС Президент РФ Путин на Рождественском богослужении

Православные верующие в ночь с субботы на воскресенье начали отмечать один из главных христианских праздников — Рождество Христово. В России торжественные богослужения в храмах традиционно начались около 23:00.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Путин на Рождественском богослужении

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Путин на Рождественском богослужении

На службе вместе с президентом присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

Рождество Христово

Утром 6 января в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря доставили «Троицу» работы Андрея Рублёва. Икону установили у правого клироса, она находится под наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественский сочельник 6 января совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии и великой вечерни патриарх обратился к верующим.

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«Каждый церковный праздник, каждый воскресный день, каждая Божественная литургия открывают нам и ещё, и ещё раз напоминают о том, что Бог всесилен, что Бог победил диавола. А это означает также и то, что наша вера — это вера оптимистическая», — сказал патриарх.

В ночь с 6 на 7 января в праздник Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Михаил Терещенко/ТАСС Празднование Рождества Христова в Москве

Михаил Терещенко/ТАСС Празднование Рождества Христова в Москве

Празднование Рождества Христова в Москве

Михаил Терещенко/ТАСС Празднование Рождества Христова в Москве

В МЧС России накануне Рождества напомнили о правилах пожарной безопасности при праздновании дома и в храме. При посещении храма следует не приближать зажжённые свечи к себе и окружающим, убирать волосы, чтобы уменьшить вероятность попадания на них огня, и не давать зажжённые свечи детям, отметили также в МЧС.

Встреча президента с семьями военнослужащих

Российский лидер встретился в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво с семьями военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Глава государства пообщался с родными Героев СВО в канун Рождества и пообещал им поддержку со стороны государства.

Глава государства заверил, что обсудит с главой Минобороны Сергеем Шойгу тему того, чтобы установить обратную связь с семьями бойцов, погибших в спецоперации. Путин заявил, что планируется внести изменения в устав государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает помощь в получении всех полагающихся мер поддержки бойцам и их семьям.

Гавриил Григоров/ТАСС Встреча президента РФ Путина с семьями героев, погибших в ходе СВО

Гавриил Григоров/ТАСС Встреча президента РФ Путина с семьями героев, погибших в ходе СВО

В ходе встречи Путин поинтересовался у семей военнослужащих впечатлениями от новогодних каникул в Москве, обсудил с детьми понравившихся им животных в зоопарке и рассказал о родившейся в Московском зоопарке панде. Дети и их матери поблагодарили президента за встречу, за организованные каникулы в Москве, один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных в зоопарке животных. Участники встречи рассказали, что больше всего им понравилось в Москве: балет «Щелкунчик», выставка «Россия» и Красная площадь. Дети, которые ни разу не были в столице России, сказали, что «масштаб впечатляет».

Статус священников в армии

На рождественской встрече с семьями погибших в СВО участников президент России заверил, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии, отметив, что есть нюансы. Присутствующие рассказали российскому лидеру, что многие священники работают на фронте, и предложили создать «военное духовенство», придать ему определенный статус в структуре Минобороны.

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«У нас церковь отделена от государства, а в случае, если священники становятся чуть ли не военнослужащими… Церковь хочет быть отделенной от государства, не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем», — пояснил президент.

По мнению главы государства, как только батюшка становится «частью военного механизма», возникают «другие правоотношения».

Рождество в зоне спецоперации

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) вместе со старшим священником группировки войск отцом Николаем в канун рождества приняли участие в праздничном богослужении. Для проведения молебна был организован выезд передвижного православного храма в зону СВО, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы посетили мобильный полевой храм на базе легкового автомобиля на краснолиманском направлении. После праздничной службы священник раздал военнослужащим карманные иконы и крестики. Также военным вручили подарки от прихожан одной из уральских епархий. Бойцам передали сладости, рисунки и письма детей. Кроме того, с подвижным православным храмом передвигался имам Мухтасиб, который молился и беседовал с военнослужащими-мусульманами.

Александр Сухов/РИА Новости Рождественская служба в Свято-Никольском соборе Мариуполя

Таисия Воронцова/РИА Новости Верующие на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» встретили Рождество Христово в подземном воинском храме на купянском направлении в зоне спецоперации. Православный храм был построен для военнослужащих в лесном массиве под землёй, он открыт для всех желающих верующих и позволяет дать духовное принятие себя, своей веры и правильного жизненного пути.

В Минобороны проинформировали, что военные священники провели Рождественские богослужения в полевых храмах в тыловых районах и на передовых позициях подразделений группировки войск «Запад». Отмечается, что отслужить целую Литургию в таких условиях возможности нет, зато батюшки привезли с собой лучший Рождественский подарок для верующих воинов — Преждеосвященные Дары, чтобы военнослужащие могли приступить к главному в православии таинству Причастия.

Праздник Рождества Христова в регионах РФ

В храмах Белгорода на фоне складывающейся оперативной обстановки ночные рождественские богослужения отменены, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он отметил, что решение согласовано с епархией, и поздравил жителей с наступающим светлым праздником.

Александр Гальперин/РИА Новости Священнослужитель во время Рождественской литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

РИА Новости Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) проводит Рождественскую литургию в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей региона со светлым праздником Рождества Христова.

«Уверен, что какими бы сложными проблемы ни были, с какими бы сложностями мы с вами не сталкивались, мы их все с вами преодолеем», — отмети он.

ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

Илья Наймушин/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что праздник Рождества Христова он встретил с прихожанами одного из храмов Донецкой Народной Республики. По его словам, он заехал в несколько подразделений поздравить бойцов с Рождеством. У ребят настроение отличное, все боевые задачи выполняются, отметил глава региона.