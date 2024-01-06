Москва, 7 января, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заверил, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии, отметив, что есть нюансы. Об этом он сказал на рождественской встрече с семьями погибших в СВО участников.

Kremlin.ru Владимир Путин и патриарх Кирилл

Путину присутствующие рассказали, что многие священники работают на фронте, и предложили создать «военное духовенство», придать ему определенный статус в структуре Минобороны.

«У нас церковь отделена от государства, а в случае, если священники становятся чуть ли не военнослужащими… Церковь хочет быть отделенной от государства, не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем», — пояснил президент.

По мнению главы государства, как только батюшка становится «частью военного механизма», возникают «другие правоотношения».

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве.

На службе вместе с президентом присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

Путин отметил важность Русской православной церкви и других христианских конфессий страны, вносящих огромный вклад в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Он пожелал всем православным, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, благополучия и успехов.