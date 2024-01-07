Красный Лиман, ДНР, 7 января, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) вместе со старшим священником группировки войск отцом Николаем в канун рождества приняли участие в праздничном богослужении. Для проведения молебна был организован выезд передвижного православного храма в зону СВО, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест и свечи

Бойцы посетили мобильный полевой храм на базе легкового автомобиля на краснолиманском направлении. После праздничной службы священник раздал военнослужащим карманные иконы и крестики. Также военным вручили подарки от прихожан одной из уральских епархий. Бойцам передали сладости, рисунки и письма детей, уточнили в Минобороны.

Кроме того, с подвижным православным храмом передвигался имам Мухтасиб, который молился и беседовал с военнослужащими-мусульманами.

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Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года бойцам ЦВО доставили икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную президентом России Владимиром Путиным участникам специальной военной операции. Иерей Роман привез икону на передовые позиции и провёл молебен. Артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли принять участие в Таинстве Причащения, отметили в Минобороны РФ.

В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил клирика Санкт-Петербургской епархии протоиерея Димитрия Василенкова главным военным священником в зоне спецоперации.