Москва, 6 января, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Икону «Троица» Андрея Рублёва привезли в храм Христа Спасителя в Москве из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря вечером 5 января. Она будет находиться в храме в дни празднования Рождества Христова. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Икона Святой Троицы. Андрей Рублёв, XV век

Отмечается, что икона содержится в реставрационном центре под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.

Икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения.

Как сообщало ИА Регнум, икону Рублёва 19 июля передали из храма Христа Спасителя в центр имени академика Грабаря. Икону упаковали в специальный контейнер для хранения, затем погрузили в фургон. Автомобиль с ценным грузом сопровождали машины ДПС.

12 июля в РПЦ рассказали о передаче иконы «Троица» Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Патриарх Кирилл назвал это историческим событием.

18 апреля президент России Владимир Путин подарил военным, находящимся в зоне СВО, две иконы в честь праздника Пасхи — это копии иконы «Спас Нерукотворный», оригинал которой передали Главному храму Вооружённых сил в Москве.