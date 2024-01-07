Москва, 7 января, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» встретили Рождество Христово в подземном воинском храме на купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что православный храм был построен для военнослужащих в лесном массиве под землёй, он открыт для всех желающих верующих и позволяет дать духовное принятие себя, своей веры и правильного жизненного пути.

«На празднике встречи Рождества Христова военнослужащие в зоне СВО смогли отметить в мир приход Бога», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) вместе со старшим священником группировки войск отцом Николаем в канун рождества приняли участие в праздничном богослужении. Для проведения молебна был организован выезд передвижного православного храма в зону СВО. Бойцы посетили мобильный полевой храм на базе легкового автомобиля на краснолиманском направлении. После праздничной службы священник раздал военнослужащим карманные иконы и крестики. Также военным вручили подарки от прихожан одной из уральских епархий. Бойцам передали сладости, рисунки и письма детей, уточнили в Минобороны.