Москва, 6 января, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественский сочельник 6 января совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе патриархии.

Софья Сандурская/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По окончании литургии и великой вечерни патриарх обратился к верующим.

«Каждый церковный праздник, каждый воскресный день, каждая Божественная литургия открывают нам и ещё, и ещё раз напоминают о том, что Бог всесилен, что Бог победил диавола. А это означает также и то, что наша вера — это вера оптимистическая», — сказал патриарх.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 января в проповеди перед богослужением в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл призвал молиться о России, русском воинстве и наступлении справедливого мира в новом году.

Утром 6 января в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря доставили «Троицу» работы Андрея Рублёва. Икону установили у правого клироса, она находился под наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.

«Троицу» передали из храма Христа Спасителя в центр имени академика Грабаря в июле 2023 года. Икону упаковали в специальный контейнер для хранения, затем погрузили в фургон. Автомобиль с ценным грузом сопровождали машины ДПС.

Рождественская ночь в Москве будет морозной, температура воздуха опустится до отметки в минус 18 градусов, сообщали ранее метеорологи. В Москве и Подмосковье до вечера 7 января объявлен оранжевый уровень погодной опасности.