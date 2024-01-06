Владимир Путин пообщался с детьми погибших Героев России
Путин на встрече с семьями погибших Героев России рассказал о маленькой панде
Москва, 7 января, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в ходе встречи в канун Рождества в Ново-Огарево с семьями погибших в спецоперации Героев РФ, спросил о впечатлениях от новогодних каникул в Москве, обсудил с детьми понравившихся им животных в зоопарке и рассказал о родившейся в Московском зоопарке панде.
Дети и их матери поблагодарили президента за встречу, за организованные каникулы в Москве, один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных в зоопарке животных.
Президент спросил, видел ли он панду-малышку, ребёнок ответил, что не видел.
«Там появилась маленькая панда», — сообщил Владимир Путин детям.
Также он спросил о впечатлениях после посещения конюшни в резиденции. Ребята сказали, что «лошадки классные», одному мальчику очень понравились арабские скакуны.
Правда покататься на лошадях не удалось, по словам одной из матерей — времени не хватило.
Участники встречи рассказали, что больше всего им понравилось в Москве: балет «Щелкунчик», выставка «Россия» и Красная площадь.
Дети, которые ни разу не были в столице России, сказали, что «масштаб впечатляет».
Как сообщало ИА Регнум, жители Москвы выбрали для маленькой панды в Московском зоопарке имя — Катюша.
Панда родилась конце августа 2023 года. Она стала первой пандой, родившейся в России.
В конце декабря у Катюши появилась первая игрушка — ярко оранжево-зелёная верёвка, завязанная на конце большим круглым узлом.
На новогодние праздники для семей, как личным гостям президента, в Москве организовали программу с посещением различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Детям показали лошадей в конюшне резиденции.