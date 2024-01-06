Москва, 7 января, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в ходе встречи в канун Рождества в Ново-Огарево с семьями погибших в спецоперации Героев РФ, спросил о впечатлениях от новогодних каникул в Москве, обсудил с детьми понравившихся им животных в зоопарке и рассказал о родившейся в Московском зоопарке панде.

Владимир Путин с детьми

Дети и их матери поблагодарили президента за встречу, за организованные каникулы в Москве, один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных в зоопарке животных.

Президент спросил, видел ли он панду-малышку, ребёнок ответил, что не видел.

«Там появилась маленькая панда», — сообщил Владимир Путин детям.

Также он спросил о впечатлениях после посещения конюшни в резиденции. Ребята сказали, что «лошадки классные», одному мальчику очень понравились арабские скакуны.

Правда покататься на лошадях не удалось, по словам одной из матерей — времени не хватило.

Участники встречи рассказали, что больше всего им понравилось в Москве: балет «Щелкунчик», выставка «Россия» и Красная площадь.

Дети, которые ни разу не были в столице России, сказали, что «масштаб впечатляет».

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Как сообщало ИА Регнум, жители Москвы выбрали для маленькой панды в Московском зоопарке имя — Катюша.

Панда родилась конце августа 2023 года. Она стала первой пандой, родившейся в России.

В конце декабря у Катюши появилась первая игрушка — ярко оранжево-зелёная верёвка, завязанная на конце большим круглым узлом.

На новогодние праздники для семей, как личным гостям президента, в Москве организовали программу с посещением различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Детям показали лошадей в конюшне резиденции.