Материалы с тегом «Религия»
Галкин* на концерте в Таллине сравнил себя с Иисусом Христом
Комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), выступая на концерте в Таллине, сравнил себя с Иисусом Христом. Выступление проходило в «Концертном зале Алексела». «Мне 47 лет, я ещё не такой уж и старый. 47 лет — возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», — сказал...
21 февраля 2024
Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю. Поздравительную телеграмму 10 февраля опубликовали на сайте Кремля. Глава государства отметил, что российские буддисты бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, а также их...
10 февраля 2024
Сотрудники СБУ пришли с обыском в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 февраля прибыли в Киево-Печерскую лавру с обыском. Об этом заявил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман. «Только что сообщили, что в лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска», — написал...
9 февраля 2024
В Тбилиси арестовали активистку за порчу иконы со Сталиным
Активистку Нату Парадзе, облившую синей краской икону в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы, на которой были изображены святая Матрона Московская и Иосиф Сталин, Тбилисский городской суд приговорил к пяти дням ареста. Об этом 2 февраля сообщил телеканал «Мтавари Архи». Уточняется, что...
2 февраля 2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с пятнадцатой годовщиной интронизации
Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации. Видео встречи российского лидера и главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовала пресс-служба Кремля. «Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником…...
новость часа
1 февраля 2024
На Западной Украине раскольники выгнали настоятеля и захватили храм УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области и выгнали настоятеля. Как 28 января сообщила местная епархия, полиция в конфликт не вмешалась. «Местные сторонники ПЦУ при...
28 января 2024
В Лувре признались в тайном вывозе древних икон с Украины во Францию
Франция тайно вывезла с Украины несколько древних икон, и теперь их демонстрируют в Лувре, сообщила 25 января американская газета The Wall Street Journal. Как рассказали журналистам сотрудники Лувра, пять икон выставили в музее, ещё 11 держат под Парижем. Артефакты ранее хранились в Национальном...
26 января 2024
«Благословите котика!» Католический мир отмечает день покровителя животных
17 января в католических странах отмечают день памяти святого Антония, которого прихожане Римской церкви считают покровителем скота и домашних животных. В этот день в Италии, Испании и странах Латинской Америки по традиции владельцы домашних питомцев (в первую очередь собак и кошек, но и попугаев...
18 января 2024
Папа Римский предостерёг верующих от просмотра порнографии
Сексуальное удовлетворение без отношений с человеком угрожает личности и может привести к зависимости. Об этом заявил папа Римский Франциск во время выступления с катехизисом, посвящённым пороку похоти. Понтифик назвал сексуальные отношения божьим даром, так как в христианстве нет осуждения...
18 января 2024
В Грузии попросили убрать изображение Сталина с иконы Матроны Московской
Патриархия Грузии считает необходимым переписать хранящуюся в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщается на сайте организации. «Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не...
11 января 2024
Патриарх Кирилл провёл сеанс связи с МКС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл сеанс связи с МКС и поздравил космонавтов с Рождеством Христовым. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал МИГ России. «У нас большой уже опыт освоения космоса, но тем не менее работа космонавтов — это героическая работа, мы её очень ценим», —...
7 января 2024
В праздновании Рождества в России приняли участие свыше 1,4 млн человек
В праздновании Рождества Христова в России приняли участие свыше 1,4 млн человек. Об этом 7 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. «В торжествах в 6 тысячах населённых пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек», — написала она...
7 января 2024
Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с Рождеством
Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с праздником Рождества Христова. Обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца, понтифик напомнил, что 7 января религиозные общины Востока, следующие юлианскому календарю, празднуют святое Рождество. «В духе радостного...
7 января 2024
В России встретили праздник Рождества Христова
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. Православные верующие в ночь с субботы на воскресенье начали отмечать один из главных христианских праздников — Рождество Христово. В России торжественные...
7 января 2024
Появилось видео встречи Рождества на запорожском направлении СВО
Военнослужащие группировки войск «Юг» провели рождественское богослужение на передовых позициях запорожского направления. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что после молебна военный священник пообщался с бойцами, напутствовал воинов на служение Родине, а также раздал...
7 января 2024
В США растёт интерес к православию, заявил епископ
Нападки на Православную церковь, которые происходили в последние годы в мире, способствовали тому, что всё больше рядовых американцев стали уделять внимание православию. Об этом рассказал епископ Иероним (Шо), принявший православие в Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) в 1960-е годы. Он отметил, что...
7 января 2024
Посольство РФ прокомментировало заявление США о свободе вероисповедания
Вашингтон использует «религиозную карту», чтобы решать свои задачи в мире. Так посольство России в США прокомментировало американский список государств, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания», заявление опубликовано в Telegram-канале посольства. «Нашу...
6 января 2024
В Херсонесе установили накупольный крест на Свято-Владимирском соборе
В Херсонесе Таврическом установили накупольный крест на Свято-Владимирский собор. Чин освящения в Севастополе провёл митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом сообщил телеканал «Вести Севастополь». Он отметил знаменательность произошедшего события, обратив внимание на место...
30 декабря 2023
У митрополита УПЦ произошёл сердечный приступ при досмотре на блокпосте
Во время досмотра на одном из блокпостов в Киеве у митрополита Банченского Лонгина канонической УПЦ (Украинской православной церкви) случился сердечный приступ. Об этом сообщила пресс-служба Банченского монастыря в социальной сети. Архиерей ездил по украинской столице, перемещаясь между больницами...
26 декабря 2023
В Ватикане заявили, что в решении конфликта на Украине «что-то движется»
Посланник папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи заявил 24 декабря, что в порученном ему вопросе мирного урегулирования украинского конфликта «что-то движется». Он поделился, что посетил Москву и Киев, Вашингтон и Пекин, и все, с кем он контактировал, признали роль Святого престола. Говоря...
24 декабря 2023