Белгород, 6 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В храмах Белгорода на фоне складывающейся оперативной обстановки отменили рождественские ночные богослужения, сообщил мэр Валентин Демидов.

Максим Блинов/ РИА Новости

Демидов поздравил жителей с наступающим светлым праздником.

«Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря киевский режим нанёс ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. В результате удара погибли 25 человек, более ста получили ранения. Также в результате этой атаки были повреждены 450 квартир в многоэтажках и 12 частных домов.

После этого ВСУ продолжили бомбить Белгородскую область и её центр. Так, в результате обстрела Белгорода в ночь на 5 января пострадали два человека, были повреждены окна одного из жилых домов и автомобили.