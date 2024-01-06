Москва, 6 января, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В МЧС России накануне Рождества напомнили о правилах пожарной безопасности при праздновании дома и в храме.

Алексей Колчин ИА Регнум

«Зажжённые свечи ставь дальше от легковоспламеняющихся предметов. Ставить горящие свечи на подоконники опасно: могут загореться занавески. Держи зажжённые свечи в местах, не доступных для детей и домашних животных. Туши свечи, когда выходишь из комнаты или собираешься спать», — сказано в рекомендациях министерства.

При посещении храма следует не приближать зажжённые свечи к себе и окружающим, убирать волосы, чтобы уменьшить вероятность попадания на них огня, и не давать зажжённые свечи детям, отметили также в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественский сочельник 6 января совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме Христа Спасителя в Москве. По окончании литургии и великой вечерни патриарх обратился к верующим.

«Каждый церковный праздник, каждый воскресный день, каждая Божественная литургия открывают нам и ещё, и ещё раз напоминают о том, что Бог всесилен, что Бог победил диавола. А это означает также и то, что наша вера — это вера оптимистическая», — сказал патриарх.

Утром 6 января в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря доставили «Троицу» работы Андрея Рублёва. Икону установили у правого клироса, она находится под наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.

Рождественская ночь в Москве будет морозной, температура воздуха опустится до отметки в минус 18 градусов, сообщали ранее метеорологи. В Москве и Подмосковье до вечера 7 января объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В храмах Белгорода на фоне складывающейся оперативной обстановки ночные рождественские богослужения отменены, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он отметил, что решение согласовано с епархией, и поздравил жителей с наступающим светлым праздником.