Материалы с тегом «Православие»
В Британии сообщили, что король Карл попросил помощи у православного монаха
Король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали рак, обратился за помощью к архимандриту Ефрему, настоятелю православного Ватопедского монастыря на Афоне, сообщила 27 февраля газета The Sun. По этим данным, Карл познакомился с Ефремом почти 30 лет назад и прислушивается к его...
27 февраля 2024
Киев назвал дату начала работы по изъятию культурных ценностей из лавры
Комиссия, созданная для изъятия мощей святых и других культурных ценностей, хранящихся в Ближних пещерах на территории Киево-Печерской лавры, начнёт работать 27 февраля. Об этом 24 февраля сообщил адвокат Никита Чекман в Telegram-канале. Он опубликовал соответствующий приказ министерства культуры...
25 февраля 2024
Сторонники УПЦ выгнали раскольников из захваченного храма в Вышгороде
Последователи раскольнической Православной церкви Украины 24 февраля попытались захватить Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви в Вышгороде в Киевской области, но после многочасового противостояния местные прихожане их выгнали. Об этом сообщил украинский телеканал...
24 февраля 2024
В женском монастыре в Омской области полностью сгорела трапезная
Свято-Серафимовский женский монастырь загорелся в Омской области. Трапезная полностью сгорела, сообщил 21 февраля Telegram-канала «112». Кроме того, полностью сгорел православный храм в посёлке Марьяновка. Строения находятся в нескольких километрах друг от друга. Возгорание и в монастыре и в храме...
21 февраля 2024
Путин передал главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный»
Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Кремля. Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами ― главном храме...
21 февраля 2024
На Западной Украине избили митрополита канонической УПЦ Лонгина
В Черновицкой области на Западной Украине избили настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина. Об этом 6 февраля сообщил Союз православных журналистов. «Постучали три раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого...
6 февраля 2024
Власти Эстонии вынудили главу ЭПЦ Евгения покинуть территорию страны
Власти Эстонии вынудили покинуть территорию этой страны главу Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова. — Прим. ред.). Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале кафедрального...
6 февраля 2024
Патриарх Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации. Об этом глава Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) заявил на литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя 4 февраля. Патриарх отметил, что те, кто ополчался против России...
4 февраля 2024
Захарова заявила, что следует ждать канонизации Бандеры на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила князя Александра Невского из церковного календаря. «Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», — написала Захарова в Telegram-канале. Князь...
3 февраля 2024
В ПЦУ исключили Александра Невского из числа святых — СМИ
Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает украинское агентство УНН. «Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя...
3 февраля 2024
Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение
Президент России Владимир Путин окунулся утром в прорубь традиционно по случаю Крещения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», — отметил представитель Кремля. Как...
новость часа
19 января 2024
Глава РПЦ лишил священного сана Кирилла Говоруна
По указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла лишён священного сана архимандрит Кирилл ( Говорун ). Документ опубликован 17 января на сайте Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ). «На основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31 октября 2023 года, Вы...
18 января 2024
Христианство на Западе замещается другой религией — патриарх Кирилл
В западных странах место христианства занимают другие религии, в лучшем случае храмы становятся мечетями, в худшем — увеселительными заведениями, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя. Патриарх отметил, что в настоящее время...
8 января 2024
Патриарх Кирилл провёл сеанс связи с МКС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл сеанс связи с МКС и поздравил космонавтов с Рождеством Христовым. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал МИГ России. «У нас большой уже опыт освоения космоса, но тем не менее работа космонавтов — это героическая работа, мы её очень ценим», —...
7 января 2024
В праздновании Рождества в России приняли участие свыше 1,4 млн человек
В праздновании Рождества Христова в России приняли участие свыше 1,4 млн человек. Об этом 7 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. «В торжествах в 6 тысячах населённых пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек», — написала она...
7 января 2024
Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с Рождеством
Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с праздником Рождества Христова. Обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца, понтифик напомнил, что 7 января религиозные общины Востока, следующие юлианскому календарю, празднуют святое Рождество. «В духе радостного...
7 января 2024
В России встретили праздник Рождества Христова
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. Православные верующие в ночь с субботы на воскресенье начали отмечать один из главных христианских праздников — Рождество Христово. В России торжественные...
7 января 2024
Появилось видео встречи Рождества на запорожском направлении СВО
Военнослужащие группировки войск «Юг» провели рождественское богослужение на передовых позициях запорожского направления. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что после молебна военный священник пообщался с бойцами, напутствовал воинов на служение Родине, а также раздал...
7 января 2024
Бойцы ВС РФ на купянском направлении встретили Рождество в подземном храме
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» встретили Рождество Христово в подземном воинском храме на купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что православный храм был построен для военнослужащих в...
7 января 2024
Путин рассказал, как ему удалось вернуть икону мученицы Елизаветы из США
На встрече с семьями Героев России, погибших в спецоперации, президент РФ Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с её мощами. Подробности этой истории глава государства рассказал после рождественской службы в ночь на 7 января. «Эту икону с мощами мне подарил...
7 января 2024